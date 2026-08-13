Amhrán na Laoch songwriting competition for Irish Music Month

Hot Press and Independent Broadcasters of Ireland (IBI) have announced Amhrán na Laoch 2026 – an Irish language songwriting competition, which is supported by An Post – as part of this year’s Irish Music Month.
Irish Music Month is an initiative of Hot Press and Independent Broadcasters of Ireland and is supported by Coimisiún na Meán under its Sound & Vision scheme.
Amhrán na Laoch was won last time out by Huartan, from Belfast, with ‘Bean Udaí Thall’. Huartan went on to win the Live Act of the Year Award at the NI Music Prize and also took the BBC Introducing Northern Irish Artist of the Year Award at the end of 2025.
Amhrán na Laoch has been singled out for praise by the President of Ireland, Catherine Connolly.
“As President of Ireland, may I send my very best wishes to Hot Press and to all those local radio stations and artists participating in this year’s Irish Music Month,” the President said.
“It is vitally important that our broadcasters support our local Irish artists and I am very grateful for the commitment which each of the stations involved are showing to Irish musicians through this initiative. I am particularly pleased to note that Irish Music Month will again this year include the Irish language song competition Amhrán na Laoch, fostering creativity and songwriting in the Irish language. May I wish all involved a wonderful month of music and performance.”
Críostóir Mac Cafraidh, Senior Communications Executive at An Post said: “An Post is proud to support Amhrán na Laoch, celebrating the creativity of songwriters and performers through the Irish language. By helping to showcase Irish language music on a national stage, we are supporting communities, culture and the continued growth of an Ghaeilge across Ireland.”
“Tá an-chuid ceoltóirí agus cumadóirí amhráin ag obair trí Ghaeilge anois,” a dúirt Niall Stokes, eagarthóir Hot Press, “agus iad ag cruthú obair iontach a bhfuil macalla leis ar fud an domhain.”
“There are many musicians and songwriters writing songs in Irish now,” Hot Press editor Niall Stokes said, “and creating brilliant work that resonates throughout the world.”
“Amhrán na Laoch is a great chance to further highlight the potential of the national language in popular and contemporary music,” Michael Kelly, Chief Executive of the Independent Broadcasters of Ireland said. “The Irish language is achieving fast-growing levels of interest with the support of music artists. Our independent radio stations are delighted to be associated with this initiative and look forward to even more innovative ways of bringing music in the Irish language to listeners.”
The good news is that Gael Linn have also joined forces with Hot Press and the IBI, to release a recording of the winning song as part of the prize.
“Gael Linn is delighted to team up with Hot Press, for Amhrán na Laoch 2026,” Réamonn Ó Ciaráin, CEO of Gael Linn said. “We hope to bring an extra dimension to the Amhrán na Laoch competition by working with the winner to ensure their award-winning song is available across the globe on the major digital platforms on a music label with seventy years of experience in the field, Gael Linn.”
Entries for Amhrán na Laoch should be sent directly to Hot Press.
The closing date for entries to Amhrán na Laoch is Friday, 18th September 2026.
Songwriters or artists wishing to enter must get a recording or a demo done, and upload that song or track via the special Amhrán na Laoch entry form on hotpress.com.
Songs must be the original work of the songwriter, artist or band that submits the entry.
“The rules stipulate that at least 50% of the song must be in Irish,” Hot Press editor Niall Stokes added. “We’re not against songwriters throwing in píosa i mBéarla – but don’t forget that what the judges will really want to see in your work is the Irish language being used with real power and effect.”
“Cuir isteach do amhrán anois,” a dúirt sé. “Mura bhfuil tú istigh, ní féidir leat a bhuachan.”
“Enter your song now. If you’re not in, you can’t win!”
Launched in 2021, Irish Music Month is an initiative of Hot Press and the Independent Broadcasters of Ireland, and is supported by Coimisiún na Meán. It takes place in September and October across 22 participating local radio stations, covering every blade of grass in Ireland.
If your song gets selected as Amhrán na Laoch, you win:
Airplay support across 22 independent Irish radio stations
Guaranteed coverage in and support from Hot Press
€2,500 prize money
Music industry mentoring & support
Mixing, mastering and release of a single through the Gael Linn label
In all, 22 radio stations are supporting Amhrán na Laoch. Here is the full list of independent radio stations involved in Irish Music Month:
Clare FM • Classic Hits • Cork’s 96FM • East Coast FM • FM104 • Galway Bay FM • Highland Radio • KCLR • KFM • Limerick Live 95FM • LMFM • Midlands 103 • MidWest Radio • Northern Sound • Ocean FM • Radio Kerry • Radio Nova • Shannonside FM • South East Radio • Sunshine FM • Tipp FM • WLR FM
D’fhógair Hot Press agus Cumann Craoltóirí Neamhspleácha na hÉireann (IBI) Amhrán na Laoch 2026, comórtas cumadóireachta amhrán Gaeilge atá á reáchtáil mar chuid de Mhí Cheoil na hÉireann na bliana seo. Tá tacaíocht á fáil ag an gcomórtas ó An Post, agus tá Coimisiún na Meán ag tacú le Mí Cheoil na hÉireann trína scéim Fuaim & Fís.
Foilseoidh Gael Linn taifeadadh den amhrán buaiteach mar chuid den duais.
Ba iad Huartan, grúpa as Béal Feirste, mar bhuaiteoirí Amhrán na Laoch an uair dheireanach leis an amhrán Bean Udaí Thall. Ina dhiaidh sin, bhain siad gradam Live Act of the Year amach ag Duaiseanna Ceoil Thuaisceart Éireann agus bronnadh gradam BBC Introducing Northern Irish Artist of the Year orthu ag deireadh 2025.
Tá moladh speisialta tugtha ag Uachtarán na hÉireann, Catherine Connolly, don tionscnamh:
“Mar Uachtarán na hÉireann, ba mhaith liom mo gach dea-ghuí a chur chuig Hot Press agus chuig na stáisiúin raidió áitiúla agus na healaíontóirí atá páirteach i Mí Cheoil na hÉireann i mbliana. Tá sé ríthábhachtach go dtacaíonn ár gcraoltóirí lenár n-ealaíontóirí Éireannacha áitiúla agus táim thar a bheith buíoch den tiomantas atá á léiriú ag gach stáisiún atá páirteach sa tionscnamh seo. Tá áthas orm a fheiceáil go mbeidh comórtas amhrán Gaeilge Amhrán na Laoch mar chuid de Mhí Cheoil na hÉireann arís i mbliana, ag cothú cruthaitheachta agus cumadóireachta sa Ghaeilge. Guím mí iontach ceoil agus taibhithe ar gach duine atá páirteach.”
Dúirt Críostóir Mac Cafraidh, Feidhmeannach Sinsearach Cumarsáide ag An Post: “Tá An Post bródúil as tacú le hAmhrán na Laoch, comórtas a dhéanann ceiliúradh ar chruthaitheacht chumadóirí amhrán agus taibheoirí trí mheán na Gaeilge. Agus muidne ag cabhrú le ceol na Gaeilge a chur os comhair lucht éisteachta ar fud na tíre, táimid ag tacú le pobail, leis an gcultúr agus le fás leanúnach na Gaeilge ar fud fad na hÉireann.”
Dúirt Niall Stokes, eagarthóir Hot Press: “Tá an-chuid ceoltóirí agus cumadóirí amhráin ag obair trí Ghaeilge anois, agus iad ag cruthú obair iontach a bhfuil macalla leis ar fud an domhain. Is deis iontach é Amhrán na Laoch chun tuilleadh béime a chur ar acmhainn na teanga náisiúnta i gceol comhaimseartha agus coitianta.”
Dúirt Michael Kelly, Príomhfheidhmeannach an IBI: “Tá suim sa Ghaeilge ag fás go mear le tacaíocht ó ealaíontóirí ceoil. Tá ár stáisiúin raidió neamhspleácha thar a bheith sásta a bheith bainteach leis an tionscnamh seo agus táimid ag súil le bealaí nua agus cruthaitheacha chun ceol Gaeilge a thabhairt os comhair éisteoirí.”
Tá Gael Linn tar éis dul i gcomhpháirtíocht le Hot Press agus an IBI freisin chun singil den amhrán buaiteach a thaifeadadh, a mheascadh, a mháistirú agus a eisiúint.
Dúirt Réamonn Ó Ciaráin, Príomhfheidhmeannach Ghael Linn: “Tá áthas ar Ghael Linn dul i gcomhar le Hot Press d’Amhrán na Laoch 2026. Tá súil againn gné nua a chur leis an gcomórtas trí oibriú leis an mbuaiteoir lena chinntiú go mbeidh a n-amhrán ar fáil ar na príomh-ardáin dhigiteacha ar fud an domhain, faoi scáth lipéad ceoil a bhfuil seachtó bliain de thaithí aige sa réimse, Gael Linn.”
Conas Cur Isteach
Ba chóir iontrálacha d’Amhrán na Laoch a chur isteach go díreach chuig Hot Press.
Is é Dé hAoine, an 18 Meán Fómhair 2026, an dáta deiridh le haghaidh iontrálacha.
Ní mór do chumadóirí amhrán nó d’ealaíontóirí taifeadadh nó taifead taispeána dá n-amhrán a dhéanamh agus iad a uaslódáil tríd an bhfoirm iontrála speisialta ar hotpress.com.
Ní mór gur saothar bunaidh de chuid an chumadóra, an ealaíontóra nó an bhanna é an t-amhrán.
Dúirt Niall Stokes chomh maith: “De réir rialacha an chomórtais, ní mór go mbeidh ar a laghad 50% den amhrán i nGaeilge. Níl muid in aghaidh píosa i mBéarla anseo is ansiúd, ach is é úsáid chumhachtach agus éifeachtach na Gaeilge a bheidh na moltóirí ag iarraidh a fheiceáil thar aon ní eile.”
“Cuir isteach d’amhrán anois. Mura bhfuil tú istigh, ní féidir leat a bhuachan!”
Seoladh Mí Cheoil na hÉireann in 2021 mar thionscnamh de chuid Hot Press agus Chumann Craoltóirí Neamhspleácha na hÉireann (IBI), le tacaíocht ó Choimisiún na Meán. Bíonn sí ar siúl i rith Mheán Fómhair agus Dheireadh Fómhair ar fud 22 stáisiún raidió áitiúil rannpháirteach, ag sroicheadh gach cearn den tír.
Má roghnaítear d’amhrán mar bhuaiteoir Amhrán na Laoch, gheobhaidh tú:
Tacaíocht raidió ar 22 stáisiún raidió neamhspleácha ar fud na hÉireann
Clúdach agus tacaíocht ó Hot Press
Duais airgid ar luach €2,500
Meantóireacht agus tacaíocht ón tionscal ceoil
Meascadh, máistiriú agus eisiúint singil trí lipéad Ghael Linn
Na Stáisiúin Raidió Rannpháirteacha
Clare FM • Classic Hits • Cork’s 96FM • East Coast FM • FM104 • Galway Bay FM • Highland Radio • KCLR • KFM • Limerick Live 95FM • LMFM • Midlands 103 • MidWest Radio • Northern Sound • Ocean FM • Radio Kerry • Radio Nova • Shannonside FM • South East Radio • Sunshine FM • Tipp FM • WLR FM